Страшно красиво: кадры падения снежной лавины на Гегском водопаде попали в сеть

СУХУМ, 2 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Видео снежной лавины, обрушившейся на Гегском водопаде, было сделано около недели назад абхазским экскурсоводом Русланом Айба, который находился в том месте вместе с гостями страны.

По словам Айба, никто при этом не пострадал, но эмоции, которые испытал он сам и его группа были непередаваемы и преследовали их на протяжении всего экскурсионного дня.

"Снежная лавина на Гегском водопаде явление не редкое, но обычно они гораздо меньше. Таких масштабов мне видеть еще не доводилось. Примерно за пять дней до этого я слышал, что там сошла лавина, и на пути к водопаду я проинструктировал гостей на всякий случай. Сначала никто всерьез это не воспринял, так как снега нигде не было, но все же мы держались по левую, безопасную сторону от воды. Затем появился гул – первый признак приближающейся лавины. Мы отошли примерно на 30-40 метров. Так как мы уже об этом говорили, неожиданностью это для нас не стало", - поделился он.

Все схватились за гаджеты, которые итак были наготове, и стали снимать на видео бушующую стихию. В общей сложности, по словам Айба, лавина падала несколько минут, но самый пик продлился меньше минуты. Оценить массу снежного "покрывала", конечно же, довольно сложно, но Айба считает, что объемы ее нужно измерять в сотнях тонн.

"Первым делом туристы поблагодарили меня за то, что я их предупредил. При этом я был уверен в том, что мы все в безопасности и это важно. Конечно, смотреть на безопасном расстоянии на такое – это зрелищно, страшно красиво. Такую мощь я видел впервые и ни от кого не слышал о подобном в этом месте. Мы весь день говорили об этом с гостями, пересматривали кадры, делились впечатлениями", - рассказал он.

Руслан Айба подчеркнул, что увиденное туристами природное явление точно не даст им забыть о путешествии по Абхазии.

Гегский водопад высотой около 70 метров расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места ее слияния с рекой Юпшара.

Попасть туда можно исключительно на внедорожнике, так как дорогу к водопаду преграждает знак, разрешающий проезд только машинам повышенной проходимости и только в период с мая по ноябрь, поскольку в остальное время дорога завалена снегом.

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