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Суд продлил срок домашнего ареста Георгия Воуба

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210402/1032145688/Sud-prodlil-srok-domashnego-aresta-Georgiya-Vouba.html

По данным следствия, Георгий Воуба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста заместителя главврача Республиканской больницы Георгия Воуба до 9 мая, сообщается на сайте суда.

Апполон Гургулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главврач Республиканской больницы отстранен от занимаемой должности

Суд также вынес в адрес Генеральной прокуратуры частное постановление, в котором указывается на ошибку при подготовке документа, устанавливающего срок предварительного расследования.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача путем уговора подстрекал главврача Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль.

Аслану Цкуа, который также проходит обвиняемым по делу о растрате в Республиканской больнице, была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года.

2 апреля решением Сухумского городского суда, по ходатайству Генпрокуратуры, от занимаемой должности отстранен главный врач ГУ МЗ "Республиканская больница" Апполон Гургулия.

Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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