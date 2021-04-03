СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Конкурс красоты "Мисс и Миссис Россия Земля 2021" пройдет в Сухуме в июне, рассказала корреспонденту Sputnik организатор конкурса, заслуженная артистка России Надежда Лысенко.

"Пятилетний юбилей конкурса будет проводиться у нас в России, но он международный. "Мисс и миссис Земля" более двадцати лет. Дело в том, что такие конкурсы продают франшизу и проходят в разных городах мира. Финал его в этом году состоится в Мьянме. Наш конкурс всероссийский и ему пять лет. Он отличается от других тем, что, помимо оценки красоты участниц, существует социальная составляющая в пяти направлениях – спорт, культура, медицина, финансы и политика. В течение шести конкурсных дней конкурсанткам будут давать задания по этим темам, и жюри будет оценивать то, как они с ними справились. У нас в сетке программы 30 регионов России и в этом году к нам присоединятся девушки из Абхазии", - отметила Лысенко.

Кастинг пройдет 11 апреля в Сухуме в конференц-зале гостиницы "Атриум", уточнила Лысенко и добавила, что в случае необходимости организаторы рассмотрят возможность проведения дополнительного кастинга.

Финал "Мисс и Миссис Россия Земля 2021" состоится 13 июня в Абхазском Государственном драматическом театре, в присутствии зрителей. В нем примут участие более 50 девушек из 30 регионов России и самой Абхазии.

Победители в двух номинация, помимо "короны" и ленты, получат возможность участия в конкурсе "Мисс и Миссис Земля 2021", который пройдет в Лас-Вегасе.

По мнению Лысенко, непризнание суверенитета Абхазии Соединенными Штатами Америки не помешает девушкам из республики представить свою страну на Западе, так как этот конкурс, подчеркнула она, вне политики.

Для того чтобы принять участие в кастинге потенциальным конкурсанткам нужно будет заполнить анкету на сайте mrsrussia.earth, но это не обязательный пункт. Организаторы будут рады встретиться с ними и без этого.

"В первую очередь важно пообщаться с девушками, ведь красота – это не самое главное. Есть много красивых девушек, но, скажем так, внутренне гармонично ненаполненные. Нужно узнать о целях и задачах, которые они перед собой ставят, чем они мотивированы.

Потенциальные конкурсантки должны соответствовать определенным критериям и требованиям. Им должно быть не меньше 18 лет и не больше 48 лет, рост от 165 сантиметров, размер одежды не более 44 (М-прим.).

Жюри будет состоять из оргкомитета конкурса и партнеров в Абхазии, в том числе, представителей Министерства культуры. Лысенко не исключает, что в качестве члена жюри будет также приглашен президент Абхазии Аслан Бжания.

Лысенко также подчеркнула, что конкурс этот направлен на популяризацию и сохранение семейных, духовных и культурных ценностей и поэтому в нем нет конкурса купальников. Все финалистки выйдут в своих национальных костюмах.

Участницам конкурса предстоит продемонстрировать не только свои знания, но и навыки в спорте, стрельбе. Им даже будет представлена возможность прокатиться на БТР. Оценивать умения во владении мячом будет мастер спорта СССР Ахрик Цвейба. Также девушки попробуют "подружиться" с огнестрельным оружием на местном стрельбище.

По рассказу Надежды Лысенко, идея провести этот конкурс в Абхазии родилась в ноябре прошлого года, когда совместно с Абхазией была создана "Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты". Главная ее цель направлена на развитие дружеских и добрососедских взаимоотношений между двумя странами.

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"У нас уже запланирован цикл проектов на ближайший год, и мы бы очень хотели, чтобы этот конкурс стал первым, масштабным общим проектом. Также мне бы очень хотелось показать всю красоту и величественность Абхазии, так как за конкурсом будут следить регионы России. Мы сняли фильм, на котором запечатлены самые красивые места Абхазии. Хочется привлечь как можно больше внимания к вашей стране, природе и чтобы девушки получили удовольствие от всего этого", - поделилась Лысенко.

Организаторы также постараются раскрыть творческие стороны конкурсанток. Каждая из девушек выберет тему для творческого номера и самые лучшие из них, по решению жюри, покажут в финале на сцене Драмтеатра. К примеру, это может быть пение, танец, чтение стихов.