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Более 20 случаев заражения COVID-19 выявили в Абхазии за прошедшие сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 220 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, у 23 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткурчалской ЦРБ - три.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний выросло до 13510. Выздоровели 12992 человека. Зарегистрировано 214 летальных случаев. 

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