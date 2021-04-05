Мало полномочий, много задач: депутаты Горсобрания Сухума подвели итоги пятилетки

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Председатель Горсобрания Сухума Дмитрий Маршания отметил, что у депутатов текущего созыва было много инициатив, но не все из них смогли реализоваться, в том числе из-за того, что полномочия депутатов ограничены, а решения зачастую носят рекомендательный характер.

Дмитрий Маршания подчеркнул, что, несмотря на распространенное общественное мнение, у депутатов городского Собрания нет никаких привилегий, они не получают зарплаты и работают исключительно на общественных началах. Кроме того, без обращения к главе администрации и его подписи депутаты не могут самостоятельно принимать финансовых решений, поэтому иногда им приходится выделять средства из личного бюджета.

"Эта работа требует большого количества времени и труда, но человек не может посвящать все свое время этому, потому что есть основная работа. На мой взгляд, депутаты должны быть на постоянной основе, чтобы все свое время посвящать работе в своих округах", - считает он.

Депутат Инна Кварчия считает, что у депутатов должен быть бюджетный лимит по каждому округу, чтобы они могли более оперативно реагировать на проблемы жителей и не тратить время на ожидание ответов от других структур. Пока что таких условий в законе не утверждено.

Председатель Горсобрания прокомментировал и решение о сокращении количества депутатов собрания с 26 до 19. По его мнению, разбивка по округам ранее была непропорциональной.

"Были округа, где было 800 человек, а были, где 2000 избирателей. Мы хотели, чтоб все округа были пропорциональны. Помимо прочего, при сокращении числа депутатов, конкуренции будет больше", - считает он.

Астамур Кутарба против такого решения. По его мнению, количество избирателей в округе увеличивается, а ресурсы, с которыми придется работать избранному депутату, останутся теми же.

В конце брифинга депутаты пожелали удачи кандидатам в Горсобрание, но отметили, что ни один из них вновь баллотироваться не стал, так как работа занимает слишком много усилий и личного времени. Дмитрий Маршания отметил, что возраст депутата неважен, важно его стремление что-либо изменить, наличие профильных знаний и опыт работы в госструктурах.

Выборы депутатов Сухумского городского Собрания VII созыва состоятся 11 апреля.