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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (59)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Во вторник 6 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и давления ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, местами туман.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (59)

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