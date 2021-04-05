Новые идеи в старых городах: выставка работ архитекторов открылась в Сухуме

Выставка работ абхазских архитекторов проходит в рамках проекта "Культурный перекресток". Всего представлено 25 проектов по благоустройству пространства, реновации существующих построек и строению новых объектов.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" состоялось в Центральном выставочном зале 5 апреля.

Абхазские архитекторы представили работы по реновации существующих исторических объектов, городских сооружений, памятников и созданию новых объектов. Молодые и опытные специалисты показали свои "фантазии" – от небольших уличных кофеен до проекта Музея современного искусства, от реставрации особняка князя Чачба до современного ресторана с бассейном в строящемся торговом центе на Красном мосту.

Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы"

Ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян представила концепцию благоустройства и озеленения парка имени принца Ольденбургского в Гагре. По ее словам, главная задумка проекта – создать из парка "ворота в Абхазию – страну садов". По проекту, там появятся зоны отдыха, велодорожки, новые туалеты, сцена для торжественных мероприятий, комбинированные новые покрытия, места отдыха у прудов, спуски к пляжу и ночное освещение.

"Основной принцип – сохранить все существующие растения и воссоздать современный парк, не нарушая его исторической ценности. Потенциал у парка очень большой, главная идея - войти в парк и остаться там на весь день", - рассказала она.

Один из кураторов мероприятия - Батал Кобахия отметил, что представленные проекты были выбраны с учетом понимания архитекторов, что необходимо сочетать старое и новое.

"Культурное наследие является актуальной проблемой, потому что его сохранение в таком меняющемся городе становится сложным", - отметил он.

Член организации "Хара хакалакь" Инна Барчан подчеркнула, что выставка может показать, какие точки роста и какой потенциал есть у городов Абхазии.

"Город – это не только здание, это то, что между домами, это наши жители. Поэтому ваше мнение и анализ очень важен для развития нашего города", - обратилась она к гостям.

Выставка продлится в малом зале Центрального выставочного зала до 9 апреля.

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