Врач из Москвы проводит реабилитацию пациентов с COVID-19 в Гудаутской ЦРБ

По данным на 5 апреля, в реанимационном отделении Гудаутской центральной районной больницы после лечения от коронавируса проходят курс реабилитации восемь пациентов.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Врач Люберецкой больницы Тимур Менгисанов проводит реабилитацию пациентов с COVID-19 в Гудаутской ЦРБ, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Количество пациентов реанимационного отделения, которым необходима реабилитация, меняется каждый день, но на сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ их восемь. Реабилитация состоит из трех этапов, согласно рекомендации ВОЗ. Первый этап направлен на улучшение вентиляции легких. Так как человек долгое время лежал в постели, ему необходима дыхательная гимнастика, лежа на спине. Туда же входят массаж каждые два часа. Также нужны упражнения для разработки голеностопного сустава и тазобедренного сустава, чтобы пациент смог встать на ноги. Это нужно делать постепенно", - отметил Менгисанов.

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Он также подчеркнул, что процедуры по реабилитации необходимо проводить осторожно и "дозированно". Излишняя нагрузка на организм человека в таком состоянии может еще больше усугубить положение.

"Когда человек долго лежит и пытается встать, идет большая нагрузка на суставы. Их надо привести в движение, тем самым уменьшится потребность пациента в кислороде. Все это делается в условиях реанимации рядом с пульсоксиметром, так как в этот момент происходит снижение уровня кислорода в крови. Нужно точно знать, сколько можно дать нагрузку – два, три шага или больше", - рассказал врач.

Второй этап проводится уже в инфекционном отделении – это различные физические упражнения, но уже в положении стоя, добавил Менгисанов. Третья стадия – медикаментозная, уже после выписки пациента.

Как уточнил врач, эти методы реабилитации он применял в Москве и результаты были положительными, но пациенты в Москве и Абхазии, считает он, отличаются друг от друга.

"В первую очередь это связано с тем, что абхазские пациенты всю свою жизнь дышат горным, морским воздухом, и легкие у них достаточные сильные. Нагрузку переносят лучше. Здесь люди больше двигаются, еда более полезная и такие факторы не могут не отразиться на организме человека и скорости восстановления здоровья", - поделился наблюдениями Менгисанов.

В среднем реабилитация длится три-пять дней, после чего пациента переводят в терапевтическое отделение. Сложнее и дольше всего реабилитация проходит для пациентов с артрозом и сердечной недостаточностью. Процедуры влияют, в том числе, на улучшение вентиляции, газообмена и бронхиального клиренса, повышение общей физической выносливости пациентов, коррекцию мышечной слабости, повышение мобильности, помогает преодолеть стресс, беспокойство или депрессию, улучшает сон.

Тимур Менгисанов в медицине уже 11 лет. С марта 2020 года работает заведующим терапевтическим отделением Люберецкой областной больницы, врач стационара инфекционного отделения по лечению COVID-19 этого медучреждения. Работать в Абхазию, где ему уже доводилось бывать на отдыхе, он приехал по приглашению главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба в феврале 2021 года.

"Условия работы здесь, можно сказать, идеальные. Предоставили бесплатное проживание. Что касается объемов работы, конечно же, здесь около 10% от моей работы в Москве. Это дает время на реализацию ряда идей, которые давно у меня были, в плане медикаментозного лечения и методов реабилитации. Мне удалось их применить здесь, и результаты радуют", - сказал медик.

Менгисанов подчеркнул, что готов поделиться своим клиническим опытом с каждым медиком, которого это заинтересует. Желающие нашлись среди медиков Гудаутской больницы, которые сейчас осваивают шесть основных упражнений в работе по реабилитации пациентов с COVID-19.