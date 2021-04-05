Анкваб впервые обратился к населению Абхазии после перенесенного COVID-19

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб был выписан 18 марта из московской клиники после прохождения лечения от COVID-19. В республику он вернулся 31 марта.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Глава Правительства Абхазии Александр Анкваб призвал население к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов. Обращение Анкваб опубликовано на сайте Кабмина.

Он подчеркнул, что никогда не сомневался в серьезности угрозы коронавирусной инфекции.

"Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему", - отметил премьер-министр.

Александр Анкваб поблагодарил всех, кто проявлял искреннюю обеспокоенность состоянием его здоровья.

Коронавирус был выявлен у Александра Анкваб 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

8 января 2021 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. Анкваб продолжал лечение в Москве, и с 15 февраля пошел на поправку.

Обязанности премьер-министра Абхазии временно исполняет вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.