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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Сергей Аверин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1241)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210405/1032160016/Patsientka-s-COVID-19-skonchalas-v-Gudautskom-gospitale.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 32 человек из 179 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Пациентка с диагнозом коронавирусная инфекция и осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония - скончалась 3 апреля в Гудаутском ковид-госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, у 25 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткурчалской ЦРБ -2.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13542 человека. Зарегистрировано 215 летальных случаев. Выздоровели 13052 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1241)

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