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Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (384)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210406/1032160790/Ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-vveli-v-Abkhazii.html

Высоковольтные линии "Гячрыпш" и "Кавкасиони" выведены из строя из-за аварий на территории Российской Федерации.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии вводятся на всей территории Абхазии на один час каждые три часа, сообщает "Черноморэнерго". 

Из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони", которые произошли на территории России, в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

О работах по ликвидации аварий будет сообщаться своевременно.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (384)

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