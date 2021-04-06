Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Абхазии

Высоковольтные линии "Гячрыпш" и "Кавкасиони" выведены из строя из-за аварий на территории Российской Федерации.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии вводятся на всей территории Абхазии на один час каждые три часа, сообщает "Черноморэнерго".

Из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони", которые произошли на территории России, в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

О работах по ликвидации аварий будет сообщаться своевременно.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.