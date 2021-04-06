"Черноморэнерного": ВЛ "Кавкасиони" повреждена на территории Грузии

В Абхазии ввели ограничения на подачу электроэнергии 6 апреля из-за аварий на ВЛ "Кавкасиони" и "Гячрипш".

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Место повреждения высоковольтной линии "Кавкасиони" обнаружено в районе Чуберского перевала на территории Грузии, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что на провода ВЛ упало дерево из-за сошедшей лавины.

По данным пресс-службы "Черноморэнерго", грузинские аварийные службы приступили к ликвидации аварии.

Абхазские энергетики планировали облет абхазского участка ВЛ в 14:00, однако отменили его после обнаружения места аварии.

Во вторник 6 апреля из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони" в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. "Черноморэнерго" ввели ограничения на подачу электричества на один час каждые три часа.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.