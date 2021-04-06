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Экспорт продукции из Чебоксар в Абхазию составил 70 миллионов долларов

© Foto / Администрация города Сухум
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Делегация администрации Сухума во главе с главой Бесланом Эшба прибыла в Чувашскую республику в воскресенье 4 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Экспорт продукции из Чебоксар в Абхазию в 2020 году составил 70 миллионов долларов. Об этом было сообщено на встрече делегации администрации Сухума с представителями деловых кругов Чувашской республики в понедельник 5 апреля.

Предприятия Чебоксар экспортируют в Абхазию около трех процентов своего экспортного продукта, включая изделия агропромышленного комплекса, мясную и молочную продукцию, товары ликероводочного завода, макаронно-кондитерской фабрики, мороженое и так далее.

Также в рамках встречи заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия презентовал проект инвестиционного потенциала Сухума, рассказал о существующих налоговых условиях для экспортеров и инвесторов.

© Sputnik / Мария Ващук
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ТПП Чувашии включает около 400 членов. Присутствующие бизнесмены заинтересовались инвестиционным потенциалом Сухума, но отметили, что им важно быть уверенными в легальности местного бизнеса.

Беслан Эшба подчеркнул, что подробную информацию о деятельности того или иного предприятия можно получить в Департаменте экономического развития при администрации Сухума или в ТПП Абхазии.

После встречи с бизнесменами делегация администрации Сухума посетила Всероссийский научно-исследовательский институт Расходметрии, где ознакомились с новейшими разработками релейной защиты, комплектных трансформаторных подстанций внутренней и наружной установки, закрытых распределительных устройств.

Также делегация посетила Музей трактора, где была представлена новая модель мини-погрузчика, который может проводить работы от очистки улиц до посадки деревьев. Беслан Эшба лично испробовал модель и оценил ее качество.

В воскресенье, 4 апреля, делегация администрации Сухума во главе с мэром Бесланом Эшба выехала в Чувашскую Республику, где уже во вторник, 6 апреля, намечено подписание соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием Чебоксары и Сухумом.

 

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