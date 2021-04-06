Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 апреля

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В среду 7 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за незначительных перепадов атмосферного давления местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.