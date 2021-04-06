Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием выноса тепла с юга, это будет способствовать повышению температуры воздуха.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В среду 7 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, из-за незначительных перепадов атмосферного давления местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление низкое.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.