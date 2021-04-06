СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами, подписание соглашения об установлении побратимских отношений состоялось во вторник 6 апреля, сообщается на сайте столичной администрации.
Подписи под документом поставили глава Сухума Беслан Эшба и глава Чебоксар Олег Кортунов.
"Договор даст дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах бизнеса, позволит приобрести новые контакты в сельском хозяйстве, машиностроении. Мы уже обсудили, в каких сферах можем сотрудничать – образование, культура и многое другое. Также с туристической точки зрения жители нашего города могут поехать теперь уже к своему брату, который находится в двух тысячах километрах от Чебоксар", - отметил Олег Кортунов.
Он добавил, что в ближайшее время ответной делегацией с бизнес-сообществом приедет в Сухум.
Глава администрации столицы Беслан Эшба в свою очередь передал слова приветствия от президента Абхазии и отметил, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству.
"Убеждены, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству в разных областях – это и социальный блок, и культура, и образование, спорт, туризм и так далее. И, разумеется, не могу не сказать, что нас удивили ваши предприятия электрооборудования, приборостроения", - сказал Беслан Эшба.
Согласно документу:
- стороны содействуют установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Чебоксарах и в Сухуме, на основе договоров, заключаемых в соответствии с законодательством России и Абхазии,
- стороны оказывают содействие в привлечении инвестиций, иных капиталовложений в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов,
- поддерживают установление и развитие взаимодействия между организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Чебоксарах и Сухуме,
- содействуют укреплению и развитию культурных связей,
- способствуют организации детско-юношеских, молодежных, массовых мероприятий, содействуют установлению контактов между спортивными организациями,
- поощряют развитие контактов в области туризма,
- содействуют формированию совместных проектов в сфере туризма,
- осуществляют сотрудничество в области здравоохранения.
Делегация администрации Сухума во главе с главой Бесланом Эшба прибыла в Чувашскую республику в воскресенье 4 апреля.