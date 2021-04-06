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Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно подписанному документу, власти городов будут содействовать обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей на муниципальном уровне в различных сферах деятельности.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами, подписание соглашения об установлении побратимских отношений состоялось во вторник 6 апреля, сообщается на сайте столичной администрации.

© Foto / Администрация города Сухум
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Подписи под документом поставили глава Сухума Беслан Эшба и глава Чебоксар Олег Кортунов.

"Договор даст дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах бизнеса, позволит приобрести новые контакты в сельском хозяйстве, машиностроении. Мы уже обсудили, в каких сферах можем сотрудничать – образование, культура и многое другое. Также с туристической точки зрения жители нашего города могут поехать теперь уже к своему брату, который находится в двух тысячах километрах от Чебоксар", - отметил Олег Кортунов. 

Он добавил, что в ближайшее время ответной делегацией с бизнес-сообществом приедет в Сухум.

© Foto / Администрация города Сухум
Подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Чебоксарами

Глава администрации столицы Беслан Эшба в свою очередь передал слова приветствия от президента Абхазии и отметил, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству.

"Убеждены, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству в разных областях – это и социальный блок, и культура, и образование, спорт, туризм и так далее. И, разумеется, не могу не сказать, что нас удивили ваши предприятия электрооборудования, приборостроения", - сказал Беслан Эшба.

Согласно документу:

  • стороны содействуют установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Чебоксарах и в Сухуме, на основе договоров, заключаемых в соответствии с законодательством России и Абхазии,
  • стороны оказывают содействие в привлечении инвестиций, иных капиталовложений в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов,
  • поддерживают установление и развитие взаимодействия между организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Чебоксарах и Сухуме,
  • содействуют укреплению и развитию культурных связей,
  • способствуют организации детско-юношеских, молодежных, массовых мероприятий, содействуют установлению контактов между спортивными организациями,
  • поощряют развитие контактов в области туризма,
  • содействуют формированию совместных проектов в сфере туризма,
  • осуществляют сотрудничество в области здравоохранения.

Делегация администрации Сухума во главе с главой Бесланом Эшба прибыла в Чувашскую республику в воскресенье 4 апреля.

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