Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 216

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13576 человек. Выздоровели 13070 человек.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Общие число летальных исходов с начала пандемии в Абхазии составляет 216, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

5 апреля в Гудаутском госпитале скончался пациент с COVID-19, 1934 года рождения.

За сутки диагноз коронавирус подтвердился у 34 человек из 249 протестированных.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткурчалской ЦРБ -2.