Товарооборот и инвестиции: как Абхазия и Россия сотрудничают в сфере торговли

Уровень сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере торговли на сегодняшний день оценивается как высокий. И даже в период пандемии показатели не снизились, а, напротив, повысились.

О том, в каких сферах сотрудничают Россия и Абхазия, что способствует наращиванию торговли, а что, напротив, тормозит его и какие сферы перспективны для российских инвесторов в Абхазии, рассказал на радио Sputnik торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов.

Sputnik

В 2020 году объем товарооборота между Россией и Абхазией составил 19 миллиардов 700 миллионов рублей. Это, по данным торгового представителя России в Абхазии Владимира Некрасова, на полтора миллиарда больше, чем в 2019 году.

"Коронавирус повлиял на рынок услуг в Абхазии. Были закрыты границы, поток туристов был несколько меньше, нежели обычно в сезон. Но если говорить про товарооборот, напротив, мы видим рост. За прошлый год Россия и Абхазия наторговали на 19 миллиардов 700 миллионов рублей. Это больше почти на полтора миллиарда, чем в 2019 году. Хотя мы говорим о том, что была пандемия и были некоторые сложности, надо отметить такой фактор, что это увеличение произошло за счет увеличения экспорта абхазской продукции на российский рынок. Был хороший урожай цитрусовых. Все об этом знают", - отметил Владимир Некрасов.

Уровень сотрудничества между Россией и Абхазией торговый представитель оценивает как высочайший, и объясняется это следующими факторами: общая граница, общая валюта, хорошая законодательная база, которая сформировалась благодаря набору межправительственных соглашений. Они, по словам Некрасова, позволяют снизить издержки на экспорт товаров.

Наиболее активно Абхазия развивает сотрудничество с предприятиями Краснодарского края. Это объяснимо более низкими издержками на логистику. Активный товарооборот идет также с такими городами, как Москва, Ставрополь, Петербург и республиками Татарстан и Башкортостан. В последние годы наметилась тенденция на налаживание связей и с Республикой Крым. Недавно с крымскими предпринимателями была онлайн-миссия, которую проводило Торговое представительство России в Абхазии.

"Большой был интерес к этому мероприятию. Около 25 компаний принимали участие. Вроде бы много всего схожего у Абхазии с Крымом, но, к сожалению, пока еще крымчане плохо знают Абхазию, абхазский рынок. Мы хотели бы, чтобы после этой встречи мы перешли от разговоров к практической реализации. Но если говорить конкретно, то интерес был проявлен к абхазской воде, в Крыму есть сложности с водообеспечением. Был проявлен интерес к организации производства в Абхазии различных травяных чаев, в том числе сбор трав для фармацевтической продукции. В конце апреля состоится межправкомиссия между Республикой Абхазия и Республикой Крым. После этого в мае мы ожидаем приезд в Абхазию бизнесменов из Крыма, которые здесь хотели бы поискать партнеров", - подчеркнул Владимир Некрасов.

Препятствия торговле

Несмотря на положительную динамику развития товарооборота между Россией и Абхазией, по словам Некрасова, есть и проблемы в этой сфере. Одна из главных - небольшой абхазский рынок. Из-за этого товарные партии, поставляемые в Абхазию, не столь существенные.

"А маленькие товарные партии - большие издержки на поставку товаров, - объясняет торговый представитель России в Абхазии. - Многие бизнесмены это знают. За поставки товаров из России нужно оплатить услуги таможенного брокера. Экспорт товара из России беспошлинный. Изымается только сбор за таможенное оформление. Но чтобы подать декларацию на таможенное оформление, необходимо обратиться к таможенному брокеру. И вот у таможенных брокеров аппетиты большие. Если, скажем, партия на 100 тысяч рублей, а таможенный брокер берет 15 тысяч рублей, то ложится дополнительная нагрузка. Соответственно и цена на товар на полках возрастет. Это невыгодно. А если партия на 10 миллионов, на услуги брокера уходит 15 тысяч рублей, то это небольшая нагрузка. Главная проблема - высокие издержки на товарную партию, которая идет в Абхазию. Здесь, конечно, нужно поработать. Наверное, стоит экспертам собраться и выработать какие-то механизмы для того, чтобы снизить издержки на внешнеторговые операции".

Другая проблема - отсутствие между Россией и Абхазией соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому, как отмечает Некрасов, бизнес, который работает в Абхазии, вынужден дважды платить налоги - и в Абхазии, и в России.

Инвестиционная среда

Многие российские инвесторы вкладываются в проекты в Абхазии. Здесь, как отметил торгпред России в Абхазии, можно привести как положительные, так и отрицательные примеры инвесторства.

"Но здесь надо помнить высказывание Рокфеллера "деньги любят тишину", - считает Некрасов. - И это глубокая фраза. Необходим комплекс различных условий. Во-первых, должна быть спокойная, не криминогенная среда. Нужно четкое, ясное инвестиционное законодательство. Должно быть администрирование местных властей на поиск и привлечение инвесторов. Когда все это будет работать в комплексе, тогда можно ожидать приток инвестиций. Заинтересованность есть, инвестор хотел бы, чтобы инвестиционная среда была более спокойной и более ясное, четкое, регламентированное инвестиционное законодательство. Многие, может быть, в силу того что не знают, что можно рассчитывать на господдержку на выходе на внешние рынки, не обращаются в Министерство промышленности и торговли за поддержкой при выходе на внешний рынок. Приезжают, знакомятся, обсуждают".

По мнению торгового представителя России в Абхазии, в республике есть много перспективных, не занятых ниш. Это и сферы промышленной кооперации, первичные переработки продукции.

"Все мы знаем, что в Абхазии остается много нереализованной и цитрусовой, и иной продукции. Сегодня особенно, когда во всем мире стал популярным здоровый образ жизни, даже простая сушка фруктов и овощей и реализация на внешнем рынке, были бы очень интересны", - добавил Владимир Некрасов.