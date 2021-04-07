Кварчия: стать депутатом, не зная государственного языка, нельзя ни в одной стране

СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия в интервью радио Sputnik рассказал о внесенных изменениях в закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии", одним из которых является обязательно владение государственным языком.

"Абхазский язык – государственный, в 2007 году мы приняли закон, в котором говорится, что государственным языком должны владеть президент, министры и депутаты. К сожалению, при назначении министров, выборах депутатов, не всегда обращается внимание на владение абхазским языком", - отметил он.

Согласно изменениям, депутатом Парламента может быть гражданин, владеющий государственным языком, с наличием высшего образования и имеющий стаж работы не менее пяти лет.

При этом, в законе "О выборах депутатов Парламента Абхазии" не прописано о том, что депутатом могут быть только граждане, владеющие государственным языком, этим и была вызвана необходимость внесения изменений в закон, отметил Валерий Кварчия.

"Изначально этот вопрос был рассмотрен на комитетском заседании с участием депутатов, разногласий не возникло, за исключением того, когда внесенные изменения могут вступить в силу. Один из депутатов предложил определить дату вступления в силу изменения в закон на 2027 год, однако, на мой взгляд, это должно произойти намного раньше", - подчеркнул спикер Парламента.

Валерий Кварчия заметил, что применение чиновниками абхазского языка по-прежнему находится на низком уровне.

"У нас есть партии, общественные организации, когда в последний раз вы видели, чтобы они, или кандидаты в депутаты предлагали решения языковой проблемы, или же говорили о трудностях в области демографии, что надо сделать для решения вопросов, связанных с репатриацией", - сказал он.

Спикер Парламента уверен, что необходимо предпринять меры для того, чтобы люди, стремящиеся стать депутатами или же занять какую-то руководящую должность в стране, понимали, что сделать они это смогут только при владении государственным языком.

"Во всех школах Абхазии изучают абхазский язык, государство предпринимает нужные шаги для того, чтобы желающие выучить государственный язык имели для этого возможность, открываются различные курсы. В этом смысле упрекать государство считаю неверным", - говорит Кварчия.

По его словам, ни в одной стране нельзя стать депутатом Парламента, не зная государственного языка. Он также добавил, что Абхазия - не федеративная республика, поэтому люди, стремящиеся занять руководящие посты в стране, должны владеть абхазским языком.

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