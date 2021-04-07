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Гражданин России пытался въехать в Абхазию по чужому паспорту

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210407/1032168775/Grazhdanin-Rossii-pytalsya-vekhat-v-Abkhaziyu-po-chuzhomu-pasportu.html

По факту нарушения соответствующими органами проводятся процессуальные мероприятия.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю выявили гражданина России, который пытался въехать на территорию Абхазии по чужому паспорту, сообщает пресс-служба Погрануправления.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Погранслужбы Абхазии и России обсудили работу пропускного пункта "Адлер"

Нарушитель был задержан при осуществлении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу "Адлер" на автомобильной составляющей.

"Мотивом совершения правонарушения явилось желание данного гражданина попасть на территорию Республики Абхазия на автомобиле брата-близнеца, в связи с чем для пересечения государственной границы он решил воспользоваться его паспортом", - отмечается в сообщении.

Пограничное управление напоминает, что, в соответствии с российским законодательством, выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность.

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