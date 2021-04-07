Российские военные провели боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработали новые способы ведения огня, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие в составе ротного тактического звена отработали действия по ведению огня в различных видах современного общевойскового боя на горном полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности, а также на берегу Черного моря.
Личный состав соединения провел боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-6, а также применил различные способы ведения огня из укрытий.
Тактические группы поочередно смоделировали действия условного противника в наступлении. Командиры рот продемонстрировали способность в принятии нестандартных тактических решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач на поле боя, используя опыт современных вооруженных конфликтов.
Всего в учении приняли участие более тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 тысяч единиц военной техники.
В пресс-службе ЮВО отмечают, что контрольная проверка войск военного округа за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.
Читайте также:
- Экипажи ударных вертолетов поддержат с воздуха мотострелков ЮВО в Абхазии
- Военнослужащие ЮВО приступили к учениям на побережье Черного моря и в горах