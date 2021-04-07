Российские военные провели боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии

В учении приняли участие более тысячи российских военнослужащих, было задействовано около 300 тысяч единиц военной техники.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработали новые способы ведения огня, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие в составе ротного тактического звена отработали действия по ведению огня в различных видах современного общевойскового боя на горном полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности, а также на берегу Черного моря.

Личный состав соединения провел боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-6, а также применил различные способы ведения огня из укрытий.

Тактические группы поочередно смоделировали действия условного противника в наступлении. Командиры рот продемонстрировали способность в принятии нестандартных тактических решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач на поле боя, используя опыт современных вооруженных конфликтов.

Всего в учении приняли участие более тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 тысяч единиц военной техники.

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В пресс-службе ЮВО отмечают, что контрольная проверка войск военного округа за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

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