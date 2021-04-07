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Авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" устранена на территории Грузии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (385)
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В Абхазии ввели ограничения на подачу электроэнергии 6 апреля из-за аварий на ВЛ "Кавкасиони" и "Гячрипш".

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" устранена на территории Грузии, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго". 

"Однако, ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22:00, 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям "Кавкасиони" и "Гячрипш", - отметили в пресс-службе. 

Во вторник 6 апреля из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони" в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Чтобы покрыть этот дефицит, "Черноморэнерго" было вынуждено ввести ограничения подачи электричества на один час, через каждые три часа по всей территории республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Абхазии

Позже место повреждения высоковольтной линии "Кавкасиони" обнаружили в районе Чуберского перевала на территории Грузии. Абхазские энергетики планировали облет абхазского участка ВЛ в 14:00, однако отменили его после обнаружения места аварии.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (385)

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