В Абхазии ввели ограничения на подачу электроэнергии 6 апреля из-за аварий на ВЛ "Кавкасиони" и "Гячрипш".

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" устранена на территории Грузии, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

"Однако, ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22:00, 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям "Кавкасиони" и "Гячрипш", - отметили в пресс-службе.

Во вторник 6 апреля из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони" в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Чтобы покрыть этот дефицит, "Черноморэнерго" было вынуждено ввести ограничения подачи электричества на один час, через каждые три часа по всей территории республики.

Позже место повреждения высоковольтной линии "Кавкасиони" обнаружили в районе Чуберского перевала на территории Грузии. Абхазские энергетики планировали облет абхазского участка ВЛ в 14:00, однако отменили его после обнаружения места аварии.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.