Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием выноса тепла с юга, что способствует повышению температуры.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. В четверг 8 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за перепадов атмосферного давления ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление низкое.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.