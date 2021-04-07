Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 апреля

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. В четверг 8 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за перепадов атмосферного давления ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.