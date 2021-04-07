В "Черноморэнерго" рассказали о работе по улучшению качества электроснабжения

В программу по улучшению качества электроэнергии по Инвестиционной программе на 2020 год вошло три района Абхазии - Гагрский, Очамчырский и Ткуарчалский.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Установка новых приборов учета электричества с возможностью их дистанционного отключения началась в Абхазии в 2019 году, с тех пор установлено более пятисот таких счетчиков, сказал в интервью Sputnik заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.

"В целях реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии мы заложили несколько объектов для улучшения качества электроснабжения абонентов. Была предусмотрена замена трансформаторов, магистральных проводников и проводов, ведущих к абонентам с установкой приборов учета", - отметил он.

В программу вошло три района - Гагрский, Очамчырский и Ткуарчалский, проинформировал Блабба.

"На данный момент практически завершена замена магистральных сетей в селе Гуада, заменили приборы учета. Помимо тех объемов, которые были заложены в смету, мы еще силами "Черноморэнерго" охватили несколько участков в этом же селе, было реконструировано около пяти километров магистральных сетей и были введены проводники в дома около 160 абонентам. Также установлены приборы учета с дистанционным отключением", - сказал специалист.

В 2020 году на выполнение задач по Иневестпрограмме было заложено около двадцати миллионов рублей.

"Работы мы завершили еще до нового года, остальные дополнительные работы проводили силами "Черноморэнерго". В Очамчырском районе это села Гуада и Лабра, в Ткуарчале – пригородная часть, в рамках этой программы была реконструирована высоковольтная линия "Окум". В Гагре, в городской зоне, были установлены семь комплектно-трансформаторных подстанций и пять новых трансформаторов", - отметил он.

Работы по проведению новых линий электропередач проводились параллельно с существующими линиями, поэтому население не испытало неудобств с подачей электричества, сказал Блабба. По его словам, программа по улучшению качества электроэнергии для жителей Абхазии по Инвестпрограмме будет продолжена.

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