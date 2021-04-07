Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло на 24 за сутки

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 228 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 24 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском госпитале на стационарном лечении сейчас 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии девять человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской ЦРБ - пять, в Ткурчалской ЦРБ - один пациент.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.