Монахиня-отшельница была спасена сотрудниками МЧС Абхазии

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии 7 апреля доставили в Сухум одну из монахинь, которой потребовалась срочная медицинская помощь, сообщается на сайте ведомства.

Женщину на носилках спустили с горы, где она проживала отшельницей, и доставили сперва к Каманскому монастырю. Затем сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии на спецтранспорте перевезли больную в Республиканскую больницу.

Село Каманы - крупный центр паломничества христиан. Оно находится в 15 километрах от Сухума, сюда добираются как на личном транспорте, так и в составе экскурсий. Это место известно более двух тысяч лет и считается трижды святым. Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой мученик Василиск. В этом же селе умер, не добравшись до места ссылки, один из трех Вселенских Святителей Иоанн Златоуст. Тесно связаны Каманы и с Иоанном Предтечей (Иоанн Креститель).

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