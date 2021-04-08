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Спасение отшельницы: сотрудники МЧС Абхазии успели вовремя

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Женщина, проживающая отшельницей в высокогорных окрестностях села Каманы, была доставлена сотрудниками МЧС Абхазии в больницу.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) рассказал подробности спасения монахини-отшельницы из окрестностей села Каманы в интервью Sputnik.

"Женщина пришла к нам в пост молиться, это было недели две назад. Поднялась в горы, где решила провести в молитвах на хлебе и воде весь пост. Шестого числа позвонила нам в монастырь, сказав, что ей очень плохо, у нее нет воды, она очень просила принести ей воды и говорила очень тяжело", - отметил Отец Игнатий.

Вообще, там наверху нет источников воды, и, возможно, она выпила какую-то грязную воду, предположил настоятель.

© Foto / МЧС Абхазии
Монахиня-отшельница была спасена сотрудниками МЧС Абхазии

Послушникам пришлось идти в обход по длинной дороге к хижине, где она проживала, так как из-за половодья перейти даже по мосту реку не представлялось возможным. Обнаружили ее очень слабой.

"Я сразу позвонил моему племяннику, врачу, который предположил по симптомам, что у нее отравление, и посоветовал медикаменты. Послушники отнесли лекарства, ей стало лучше", - поделился священник.

По его словам, сотрудники МЧС Абхазии приехали 7 апреля со своей машиной скорой помощи. Но им пришлось идти тоже в обход, потому что все еще вода не спала, и пешком ее спустили к монастырю.

"Я очень благодарен сотрудникам МЧС, которые быстро откликнулись и, я бы сказал, с воодушевлением помогали спасать женщину. Будем молиться о ее выздоровлении", - сказал игумен Игнатий.

Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии на спецтранспорте перевезли больную в Республиканскую больницу.

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