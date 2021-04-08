Белый лебедь в Черном море: почему птица поселилась у сухумского берега

Жители микрорайона Маяк в Сухуме уже больше недели наблюдают необычную картину – недалеко от берега, качаясь на волнах, плавает белый лебедь, который не спешит покидать это место. Как он мог здесь оказаться и какое внимание приковано к птице, в материале Sputnik.

Белый лебедь у берега привлекает внимание многих, сюда специально приезжают люди с детьми, чтобы посмотреть на птицу и сфотографироваться на ее фоне.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По волнам

Информацию о том, что недалеко от морского берега в сухумском микрорайоне Маяк поселился лебедь, редакции Sputnik сообщила жительница столицы Нателла Харчилава. Заинтересовавшись этой историей, съемочная группа отправилась на место. К моменту нашего приезда Нателла уже успела накормить птицу, поэтому она держалась подальше от берега, перебирая клювом перья на крыльях.

"Вчера мы вышли погулять с детишками и увидели такое чудо, бывали дельфины, но лебедя мы здесь увидели впервые. Оказывается, он уже здесь больше недели, местные жители его видели. Нам его очень жалко, потому что, наверное, долго он не сможет в соленой воде", - переживает Нателла.

По ее словам, лебедь совершенно не боится людей, во время кормления он подплывает на достаточно близкое расстояние. "Он ест чуть ли не с рук, ему нужно пить пресную воду, наверное, еще нужно принести тазик с водой", - говорит она.

Нателла интересуется, почему птица так надолго задержалась в море, и не исключает того, что она может быть ранена, так как часто подворачивает лапки. Попыток взлетать лебедь не предпринимает, заметила жительница.

"Мы его кормим хлебом, может быть, ему нельзя много хлеба давать. Сегодня перед отправлением в школу моя дочка сказала – мама давай пойдем, покормим лебедя. Мы хотим, чтобы наши экологи обратили внимание на него, может быть, нужно помочь птице", - заметила Нателла Харчилава.

Откуда лебедь

Проректор Абхазского государственного университета, орнитолог Виктор Маландзия рассказал, что он смотрел видеосъемки с лебедем, внешне он достаточно активен, легко перемещается вдоль берега.

"Есть объяснение тому, почему он держится ближе к берегу, дело в том, что лебеди нырять не могут, им трудно добывать пищу, поэтому они стараются быть ближе к берегу, чтобы найти что-то съедобное со дна. Обычно они летят не одиночно, а стаями по 40-50 штук, или мелкими стаями по пять-шесть. Этот, скорее всего, в силу каких-то обстоятельств отстал, может быть, действительно у него травма, я не исключаю того, что кто-то его подстрелил, если попала какая-то одна дробинка, может быть, он просто ослабленный", - предположил ученый.

Очень часто травмы для птиц оказываются временными, через какое-то время они восстанавливаются. Главное сейчас, продолжил орнитолог, чтобы птица не истощалась, если у нее будет достаточно корма, то она выживет.

"Диких лебедей бывает два вида – лебедь-кликун и лебедь-шипун. Так вот, это молодой лебедь-шипун, он родился не больше года назад, потому что, если внимательно посмотреть, некоторые перья немного сероватые, не совсем белоснежные, это один признак, и второй признак – у него на клюве есть черное образование, он не до конца еще сформировался, это говорит о том, что птица молодая, возможно, неопытная, отбилась от стаи", - сказал Маландзия.

Дикие лебеди не боятся людей, говорит орнитолог, отмечая, что боится птица только охотников с ружьями. Он не склонен считать, что лебедь прирученный и раньше жил рядом с людьми, так как сейчас идет миграция птиц, и лебедь, скорее всего, отбился от стаи, говорит ученый. В соленой воде лебеди могут находиться, это не уникальное явление, но чаще всего они живут в озерах, заметил он.