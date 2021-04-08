Прокуратура Галского района провела проверку по факту гибели граждан в реке Ингур

В СГБ Абхазии полагают, что граждане Абхазии решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Прокуратура Галского района провела проверку на основании поступившего заявления от жителя села Царча Ткуарчалского района Емзара Гвалия по факту пропажи его родственников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Проверкой установлено, что 6 апреля Елгуджа Гвалия (1974 г. р.) с Маквалой Гамисония (1981 г. р.), Тамуной Цатава (1991 г. р.) и Тамази Басландзе (1959 г. р.), уроженцы Галского района Абхазской АССР, проживавшие в селе Царча Ткуарчалского района, по предварительному сговору группой лиц незаконно пересекли государственную границу Абхазии вброд по реке Ингур.

Отмечается, что они были без действительных документов на право выезда из Абхазии и въезда в Абхазию, и действовали без надлежащего разрешения компетентных органов республики, полученного в порядке, установленном законодательством Абхазии, в объезд пограничных и таможенных постов, в нарушение закона Республики Абхазия "О Государственной границе" и Положения "О порядке въезда в Абхазию иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства".

Граждане незаконно пересекли государственную границу по реке Ингур с территории Галского района Абхазии в направлении села Шамгона Зугдидского района Республики Грузия. В связи с большим уровнем воды в реке Ингур, не справившись с течением, все четверо утонули, их тела прибило течением на территорию грузинского села Шамгона.

Для дальнейшего производства процессуальных действии материалы по подследственности направлены в Службу государственной безопасности Республики Абхазия.

В среду 7 апреля СГБ Абхазии подтвердила, что при попытке незаконного пересечения границы Абхазии с Грузией через реку Ингур утонули трое жителей Галского района. Позже стало известно о том, что грузинские спасатели нашли тело четвертого погибшего. По данным Службы госбезопасности Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.