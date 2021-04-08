Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием фронтальной зоны и области нестабильного атмосферного давления.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В пятницу 9 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами туман, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.