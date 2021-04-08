Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 апреля

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В пятницу 9 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами туман, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.