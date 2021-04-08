Завоевать местный рынок: в Абхазии создали Ассоциацию сельхозпроизводителей

Ассоциация сельскохозяйственных производителей Абхазии была официально зарегистрирована около трех недель назад. В нее входят фермерские животноводческие хозяйства и небольшие фермы по выращиванию овощей.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Ассоциация сельхозпроизводителей Абхазии была создана в целях объединения усилий местных фермерских хозяйств для выхода на местный рынок, рассказал в интервью радио Sputnik председатель организации Денис Соломко.

Идея создания ассоциации возникла у Соломко, когда он начал развивать собственное хозяйство – перепелиную ферму "Хара хача".

"Мы начали сталкиваться с проблемами на пути выхода на рынок и поняли, что и другие могут с ними сталкиваться. Очень много вопросов можно решить сообща и решили объединить усилия на пути развития. Вместе с большим количество людей говорить об общих интересах легче, чем когда ты делаешь это один, поэтому мы пошли по пути объединения. Мы хотим развить работу и дать понять, что ассоциация действительно что-то может", - сказал он.

Сейчас в Ассоциацию входят несколько небольших хозяйств по выращиванию овощей, разведению свиней и кур. По словам Соломко, у предпринимателей общие проблемы.

"К примеру, на этапе выращивания скота покупка корма обходится в несколько раз дороже, чем в России, поэтому наша продукция дороже. Также за счет небольших объемов производства сложно найти стабильную реализацию", - объяснил он.

Заместитель директора курорта "Пицунда" Павел Киртбая отметил, что приветствует создание Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии, так как туристы сильно заинтересованы в местных экологических продуктах и часто интересуются их наличием.

По его словам, для гостей курорта администрация пытается закупать местную продукцию, но сталкивается с проблемой - не все хозяйства могут бесперебойно обеспечивать объекты общепита продукцией в необходимом объеме. Также предпринимателям необходимо понимать, что их продукция на рынке должна быть более дешевой, чем импортный товар, чтобы быть конкурентоспособной, подчеркнул Киртбая.

"Сейчас мы пытаемся скооперировать между собой небольшие производства и предложить один контракт на общий объем производства. Сразу произвести крупный объем очень сложно, и это требует больших инвестиций, но частично это возможно в течение нескольких лет", - считает Соломко.

По мнению Киртбая, государство должно поддерживать инициативу фермерских хозяйств Абхазии и предлагать льготные условия кредитования для ускорения развития.