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Веерные отключения света продолжатся в Абхазии из-за дефицита электроэнергии

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (387)
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Sputnik Абхазия
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Аварии, случившиеся на линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони", были ликвидированы, первая введена в эксплуатацию, а вторая все еще находится в резерве.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Ограничения потребления электричества по существующей аварийной схеме на один час каждые три часа будут сохраняться в связи с тем, что суточный дефицит электроэнергии в Абхазии превысил 2 миллиона киловатт-часов, сообщает "Черноморэнерго".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Авария на высоковольтной линии "Кавкасиони" устранена на территории Грузии

Абхазия получает электроэнергию по перетоку из России с декабря 2020 года до ввода в эксплуатацию ИнгурГЭС, которая сейчас стоит на ремонте.

В четверг, 8 апреля, российской стороной был определен лимит, поступающей в абхазскую энергосистему электроэнергии в 7 миллионов киловатт-часов при том, что для бесперебойного обеспечения республики в течение суток необходимо 9,6 миллиона киловатт-часов, отмечают в "Черноморэнерго".

Ограничения на подачу электроэнергии были введены на всей территории Абхазии с 6 апреля после аварий на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони". Авария на ВЛ "Гячрыпш" произошла вечером 5 апреля на территории России. Линия "Кавкасиони" повредилась на территории Грузии в ночь на 6 апреля из-за сошедшей лавины, место повреждения было локализовано на сложном горном участке протяженностью более 300 километров. В результате обеих аварий в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

Накануне, 7 апреля, линия "Гячрыпш" была введена в эксплуатацию и по ней было подано напряжение. В тот же день на линии "Кавкасиони" также была ликвидирована авария, но она все еще находится в резерве.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (387)

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