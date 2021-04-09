Установка фонтана на площади Багапш закончится через две недели

Работы по установке фонтана на набережной Сухума начались в феврале, их проводит МУП "Благоустройство".

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Работы по установке фонтана на площади имени Сергея Багапш в Сухуме закончатся через две недели, если позволит погода. Об этом сообщается на официальной странице администрации в Facebook.

Глава администрации столицы Беслан Эшба и его заместители осмотрели ход работ, которые начались еще в феврале.

Фонтан на набережной может оказаться временным, если после его установки выявится победитель конкурса на создание памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

Конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени С. В. Багапш в Сухуме был объявлен 1 июля 2019 года. Срок приема работ продлили до декабря 2020 года. После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

Государственная комиссия по монументальному искусству на заседании 3 марта выбрала три проекта памятников из десяти представленных. Они прошли во второй тур конкурса.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.