Скорик: лаборатория обеспечена тестами на COVID-19 на два месяца

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса проходит в Сухуме в пятницу 9 апреля.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Республиканская лаборатория обеспечена всеми расходными материалами и тестами на 1,5 -2 месяца при обращаемости до 200 человек в сутки, заявила на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса главный санитарный врач Людмила Скорик.

Она отметила, что финансовая нагрузка увеличится, если пойдет рост числа заболеваемых с диагнозом COVID-19.

По словам главы Минздрава республики Тамаза Цахнакия, последние 12 дней в Абхазии наблюдается рост числа инфицированных.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения, преимущественно рост наблюдается в Сухуме, Сухумском районе и приграничных районах, отметил министр.

Цахнакия добавил, что пока все необходимые препараты для лечения пациентов с коронавирусом есть, но те лимиты, которые были выделены государством на эти цели в прошлом году, практически исчерпаны.