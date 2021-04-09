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Скорик: лаборатория обеспечена тестами на COVID-19 на два месяца

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210409/1032182837/Skorik-laboratorii-raskhodnikov-i-testov-na-COVID-19-khvatit-na-2-mesyatsa.html

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса проходит в Сухуме в пятницу 9 апреля. 

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Республиканская лаборатория обеспечена всеми расходными материалами и тестами на 1,5 -2 месяца при обращаемости до 200 человек в сутки, заявила на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса главный санитарный врач Людмила Скорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Медики наблюдают рост заболеваемости COVID-19 в Абхазии за последние 10 дней

Она отметила, что финансовая нагрузка увеличится, если пойдет рост числа заболеваемых с диагнозом COVID-19.

По словам главы Минздрава республики Тамаза Цахнакия, последние 12 дней в Абхазии наблюдается рост числа инфицированных.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения, преимущественно рост наблюдается в Сухуме, Сухумском районе и приграничных районах, отметил министр. 

Цахнакия добавил, что пока все необходимые препараты для лечения пациентов с коронавирусом есть, но те лимиты, которые были выделены государством на эти цели в прошлом году, практически исчерпаны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)

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