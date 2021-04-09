Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за перепадов атмосферного давления временами дождь, местами туман, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение моря - 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.