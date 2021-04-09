22:47 09 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 10 и 11 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (63)
175 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/09/1032186670.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210409/1032187579/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-aprelya.html

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за перепадов атмосферного давления временами дождь, местами туман, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение моря - 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (63)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осень в Абхазии
День рождения города-героя: Ткуарчалу исполнилось 79 лет
Задержание подростка, напавшего с битой на женщину
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться