Часть дорог в Гагре отремонтируют до лета 2021 года

Финансирование ремонта в большей степени будет осуществляться из районного бюджета, что стало возможным благодаря повышению собираемости налогов.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Часть наиболее проблемных дорог отремонтируют в Гагре до лета 2021 года, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

Запланировано в общей сложности положить асфальт на площади 8399 квадратных метров и 3118 квадратных метров в рамках ямочных работ. Работы по договору с районной администрацией будет выполнять "Дорожно-строительное управление-1". Толщина асфальта составит четыре сантиметра.

"Подготовительные работы по укладке асфальта уже начались по улице Авидзба, что находится вблизи микрорайона "Кемпинг". Общая площадь вместе с ямочными работами составляет 1769 квадратных метров. Также 395 квадратных метров будет заасфальтировано по улице Лакоба, которая также расположена на "Кемпинге". Помимо этого на площади 5342 квадратных метров асфальт появится по улице Абазгаа – район рынка. Там есть проблемные участки, где понадобятся также работы по устранению оползневых участков и решению вопроса со сточными водами с дальнейшим асфальтированием – это еще около 800 квадратных метров", - отметил Барциц.

Новые 1728 квадратных метров асфальтного покрытия появятся на улице Гаранян, уточнил Барциц и добавил, что в ремонте также нуждается двор Гагрской ЦРБ. Там будет заасфальтировано более 1300 квадратных метров. По проспекту Ардзинба в центре города проведут ямочные работы.

На улице Адыгаа, на которой также отмечают проблемы с дорогой, новое покрытие появится только после замены водопроводной трубы, что заложено в Инвестиционной программе. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Барциц подчеркнул, что общая стоимость работ составляет 13,5 миллионов рублей. Около 1,2 миллионов рублей выделили предприниматели из Гагры братья Сичинава, остальная сумма - из бюджета администрации района, что стало возможным благодаря повышению собираемости налогов. Также планируется выделение 3,3 миллиона рублей из Республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы.

"Сделать это удалось в результате слаженной работы администрация района и налоговой службы, которая уже шестой месяц подряд перевыполняет план по собираемости в районный и Республиканский бюджет. Налоговая инспекция выявила около 650 объектов предпринимательской деятельности, которые раньше не стояли на учете. Большая часть из них уже предоставляют отчеты, оплачивают налоги и погашают задолженности", - сказал Барциц.

Замглавы отметил, что после курортного сезона мы начнем формировать новый проект по укладке асфальта в остальной части города.

Администрация Гагры планирует в мае запустить цех по производству брусчатки и тротуарной плитки. Эта продукция будет использоваться по назначению уже после завершения ремонта дорог, уточнил Барциц.