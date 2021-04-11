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Милиция следит за порядком и безопасностью выборов местного самоуправления

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210411/1032196308/Militsiya-sledit-za-poryadkom-i-bezopasnostyu-vyborov-mestnogo-samoupravleniya.html

В день выборов установлен усиленный контроль и за безопасностью дорожного движения в Абхазии.

СУХУМ 11 апр - Sputnik. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы в день голосования в органы местного самоуправления 11 апреля, следует из приказа министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Абхазии

Эта мера принята в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения нарушений на избирательных участках во время проведения выборов депутатов в органы местного самоуправления. Утверждена расстановка сил и средств, задействованных в охране правопорядка.

Сотрудники милиции на избирательных участках призваны оказывать помощь избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках. Также в день выборов установлен усиленный контроль за безопасностью дорожного движения.

Заместители министра внутренних дел ответственны за обеспечение правопорядка на всех территориальных избирательных участках по городам и районам республики.

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