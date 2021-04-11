Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в воскресенье 11 апреля. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба проголосовал на выборах в органы местного самоуправления.

Делба отдал свой голос в Сухуме на избирательном участке №1 седьмого округа в Сухумской городской средней школе №9. Делба пришел на участок с супругой и, несмотря на просьбы членов избирательной комиссии, отстоял живую очередь для подачи голоса.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что пришел на выборы с хорошим настроением и считает, что каждый гражданин должен сделать свой выбор.

"Успех органов местного самоуправления - это доверие и активность нашего населения. Надеюсь, что если граждане примут этот вызов, то все пройдет успешно", – сказал он.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. В августе 2020 года местные депутаты решили, что сравнительное количество избирателей в округах сильно разнится, и в связи с этим они сократили число округов с 26 до 19. Также это было вызвано тем, что депутатов в Собрании должно быть нечетное количество.

По данным районных избирательных комиссий, общее количество голосующих по районам страны за последние годы не сильно изменилось. На втором месте по этим показателям Гагрский район, где около 25 тысяч избирателей. Округов там 25, а участков 36.

Третье место занимал Гудаутский район с примерно 24 тысячами голосующих. При этом Гудаута в лидерах по числу округов – 29 и 33 участка. Она уступает только Очамчырскому району, где 32 округа и 34 избирательных участка. В некоторых крупных селах, таких как Меркула и Моква по два участка. Количество избирателей там превышает 15 тысяч человек.

В Сухумском, Гулрыпшском и Ткуарчалском районах по 15 округов, но Гулрыпш впереди всей страны по количеству избирательных участков – там их 47, согласно административно-территориальному делению. Голосующих примерно 11 тысяч. В Сухумском и Ткуарчалском районах также по 15 участков. Избирателей около трех и пяти тысяч человек соответственно.

Меньше всего округов, избирательных участков и людей, обладающих правом голосования в Галском районе – 11 округов и участков, голосовать могут менее 900 избирателей. Объясняется это тем, что в 2014 году большинство жителей этого района лишились абхазского гражданства в связи с наличием гражданства Грузии. Последние выборы в органы местного самоуправления там проводились в 2011 году, когда было по 25 округов и избирательных участков. Голосовало около 16 тысяч человек.

Выборы депутатов в органы местного самоуправления города, района, города в районе, поселка или села в Абхазии проводятся по одномандатным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Депутаты городских и районных собраний избираются сроком на четыре года. Старая редакция закона о выборах в органы местного самоуправления предполагала срок полномочий депутатов в три года.

Местное самоуправление – это не институт государственной власти, а представительный орган, избранный народом для защиты и продвижения своих интересов. Таким образом, через местных депутатов население может управлять своей жизнью, решать определенные вопросы, продвигать инициативы, в том числе о принятии конкретных законов, чтобы жить стало лучше. Тем не менее полномочия депутатов местного самоуправления довольно ограничены, а их решения часто носят рекомендательный характер. Кроме того, депутаты Собрания не могут самостоятельно принимать финансовых решений без обращения к главе администрации и его подписи.

Депутаты Собрания не получают зарплату из государственного бюджета, работают на общественных началах.

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, достигший 25 лет и постоянно проживающий на территории республики.

Первые выборы в органы местного самоуправления в новейшей истории Абхазии прошли 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили в 2001, 2004, 2007, 2011, 2016 годах.