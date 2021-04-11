Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 апреля

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием антициклона.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В понедельник 12 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, утром и ближе к вечеру кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный и значительный, 3 - 8 метров секунду, местами порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.