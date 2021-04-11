18:44 11 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 апреля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (64)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/02/1032141232.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210411/1032199703/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-12-aprelya.html

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии в начале новой недели будет находиться под влиянием антициклона.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В понедельник 12 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, утром и ближе к вечеру кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер умеренный и значительный, 3 - 8 метров секунду, местами порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С,  днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (64)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Битва" за Суперкубок Абхазии: зрелищные кадры матча "Нарт" - "Гагра"
Защитники неба: к Дню войск противовоздушной обороны России
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться