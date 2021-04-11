Плановые отключения света приостановили в Абхазии для обеспечения работы избиркомов

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии прошли в воскресенье 11 апреля. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, 161 избирательный округ и 198 избирательных участков.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для удобства работы избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления было принято решение не производить плановые отключения электричества в республике. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".

Отключать свет не будут до тех пор, пока работа избирательных комиссий не будет завершена. В 20:00 закрылись избирательные участки по всей территории Абхазии и начался подсчет голосов.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, 161 избирательный округ и 198 избирательных участков. Больше всего голосующих в столице республики – около 40 тысяч человек. Меньше всего - в Галском районе - 872 человека с правом голоса.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу будут признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее, чем через два месяца.