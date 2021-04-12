Часть Сухума останется без воды в понедельник 12 апреля

Перебои с водоснабжением возникли из-за прорыва полиэтиленовой водопро­водной тр­убы по улице Чалмаз в Новом районе Сухума.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В связи с прорывом полиэтиленовой водопро­водной тр­убы по улице Чалмаз в Сухуме до 18:00 понедельника ‪12 апреля‬ будет пр­екращена подача пить­евой воды в Новом районе, сообщает столичный "Водоканал".

Отмечается кроме того, что вода не будет поступать на ве­рхние этажи высотных домов в центральной части города.

Сухумский "Водоканал" приносит извине­ния жителям за временные неу­добства.