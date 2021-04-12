Часть Сухума останется без воды в понедельник 12 апреля

Перебои с водоснабжением возникли из-за прорыва полиэтиленовой водопроводной трубы по улице Чалмаз в Новом районе Сухума.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В связи с прорывом полиэтиленовой водопроводной трубы по улице Чалмаз в Сухуме до 18:00 понедельника 12 апреля будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, сообщает столичный "Водоканал".
Отмечается кроме того, что вода не будет поступать на верхние этажи высотных домов в центральной части города.
Сухумский "Водоканал" приносит извинения жителям за временные неудобства.