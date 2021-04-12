Бжания и Анкваб обсудили ближайшие планы исполнительной власти Абхазии

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб приступил к исполнению своих обязанностей 12 апреля после лечения от коронавируса.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с премьер-министром Александром Анкваб, который сегодня вернулся к работе после лечения от коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент и глава правительства обсудили ситуацию в стране и планы работы исполнительной власти в ближайшее время.

Александр Анкваб приступил к исполнению своих обязанностей премьера с 12 апреля, вернувшись в Абхазию после прохождения реабилитации от перенесенного COVID-19. Он лечение от коронавируса в московской клинике ФМБА России, а по приезде в Абхазию глава правительства обратился к населению с призывом ответственно соблюдать меры предосторожности и неукоснительно выполнять предписания специалистов.