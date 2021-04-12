Артиллеристы российской военной базы в Абхазии применили беспилотники в учениях

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили замаскированные командные пункты условного противника, используя координаты, полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ЮВО.

Тренировки по стрельбе и управлению огнем проводились на артиллерийском поле полигона Нагвалоу, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Военнослужащие применили современные комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан", "Застава", "Гранат".

Беспилотники на высотах до 1,5 тысячи метров передавали по цифровым каналам связи информацию об объектах условного противника на пункт управления огнем артиллерии, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять координаты и характеристики целей, а также оперативно вносить поправки при ведении огня в зависимости от изменения погодных условий.

Благодаря оснащению фото- и видеомодулями, возможности наблюдения в инфракрасном диапазоне, беспилотники могут применяться круглосуточно и, оставаясь незамеченными, обнаружить замаскированные объекты противника.

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники.