23:55 12 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.51
  • EUR92.07
Поиск

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии применили беспилотники в учениях

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0c/1032206653.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210412/1032205658/Artilleristy-rossiyskoy-voennoy-bazy-v-Abkhazii-primenili-bespilotniki-v-ucheniyakh.html

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии уничтожили замаскированные командные пункты условного противника, используя координаты, полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Российские военные провели боевые стрельбы в горах и на побережье Абхазии

Тренировки по стрельбе и управлению огнем проводились на артиллерийском поле полигона Нагвалоу, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Военнослужащие применили современные комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан", "Застава", "Гранат".

Беспилотники на высотах до 1,5 тысячи метров передавали по цифровым каналам связи информацию об объектах условного противника на пункт управления огнем артиллерии, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять координаты и характеристики целей, а также оперативно вносить поправки при ведении огня в зависимости от изменения погодных условий.

Благодаря оснащению фото- и видеомодулями, возможности наблюдения в инфракрасном диапазоне, беспилотники могут применяться круглосуточно и, оставаясь незамеченными, обнаружить замаскированные объекты противника.

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина
"Поехали!": что жители и гости Абхазии знают о Дне космонавтики
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться