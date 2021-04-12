18:55 12 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.51
  • EUR92.07
Поиск

Верховный суд дал отвод судье при рассмотрении жалобы на арест Ахры Авидзба

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание Ахры Авидзба (29)
30400
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0c/1032206012.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210412/1032206065/Verkhovnyy-sud-dal-otvod-sudbe-Kvarchiya-pri-rassmotrenii-dela-Akhry-Avidzba.html

Второго апреля Сухумский городской суд принял решение о продлении содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц до 5 мая. Сторона защиты подала ходатайство об обжаловании решения в Верховный суд.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии приняла решение об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении ходатайства об обжаловании решения Сухумского городского суда о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахры Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахра Авидзба останется под стражей еще на месяц

По словам адвоката Авидзба Инги Габилая, Роман Кварчия не может рассматривать жалобу стороны защиты, так как он является родственником судьи Сухумского суда Инара Кварчия, который вынес приговор о мере пресечения в виде заключения под стражу до 5 мая, и может быть лично заинтересован в исходе дела.

4 марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Суд продлил срок ареста для трех охранников Ахры Авидзба

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц, до 5 апреля.
1 апреля Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей Станислава Культы, Андрея Локтионова и Аслана Гуатижева на один месяц, до 4 мая 2021 года. Ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания в отношении другого фигуранта дела Талеха Гасанова удовлетворено не было.

2 апреля Сухумский городской суд принял повторное решение о продлении содержания под стражей Ахры Авидзба на месяц до 5 мая.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (29)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первый космонавт Земли: шестьдесят лет подвигу Гагарина
"Поехали!": что жители и гости Абхазии знают о Дне космонавтики
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться