Ограничения по коронавирусу смягчены и продлены еще на месяц в Абхазии

За все время эпидемии в Абхазии зарегистрирован 13691 случай заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции смягчены и продлены в Абхазии до 12 мая, распоряжение об этом подписал президент Аслан Бжания.

Согласно изменениям, внесенным в распоряжение от 9 февраля, сняты запреты на деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун. Кроме того, разрешена деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях, а также деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Координационный штаб по защите населения от коронавируса на заседании 9 апреля рекомендовал президенту продлить ограничительные меры до начала вакцинации в Абхазии в прежнем виде.

По данным на 10 апреля, в Абхазии зарегистрирован 13691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 217 человек скончались.