Назначен исполняющий обязанности главы администрации Очамчырского района

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава, сообщает пресс-служба главы государства.

Тем же указом первый заместитель главы администрации Очамчырского района Артимон Габелая освобожден от исполнения обязанностей главы администрации.

Предыдущий и.о. главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба был освобожден от должности 10 февраля.

Беслан Бигвава родился 28 июля 1971 года в городе Ткуарчал. Окончил Ивановский сельскохозяйственный институт, а также Восточно-украинский государственный университет, получив полное высшее образование по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". С 1999 года жил в Москве, работал в разных организациях по линии инженерии.

Имеет спортивное звание "Мастер спорта СССР по вольной борьбе". Женат, отец троих сыновей.