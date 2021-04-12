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Коронавирус диагностирован еще у 30 человек в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1262)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 13721. Выздоровели 13274 человека. Зарегистрировано 217 летальных случаев.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. По сообщению Оперштаба, тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 261 человека в Абхазии, коронавирус диагностирован у 30 из них.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 42 человека, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской - 11, в Ткурчалской пациентов нет.

Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 мая.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1262)

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