Коронавирус диагностирован еще у 30 человек в Абхазии

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. По сообщению Оперштаба, тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 261 человека в Абхазии, коронавирус диагностирован у 30 из них.
В Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 42 человека, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - девять, в Гагрской - 11, в Ткурчалской пациентов нет.
Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 мая.