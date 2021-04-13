Граждане Абхазии не получили пенсию за март в размере 65 миллионов рублей

Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с министром финансов Владимиром Делба работу правительства, динамику исполнения бюджета, приоритетные направления его расходования, реализацию мер по защите населения от COVID-19.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Задолженность по оплате пенсий гражданам Абхазии остается в размере 65 миллионов рублей, не выплаченных за март, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба на рабочей встрече с премьер-министром Александром Анкваб.

"К сожалению, 65 миллионов рублей остаются не выплаченными за март. Мы прилагаем усилия для мобилизации задолженности. К слову, в виде дополнительной помощи за первый квартал из республиканского бюджета направлены дотации Пенсионному фонду в размере 105 миллионов рублей из запланированных 137 миллионов рублей", - заявил Делба.

При этом глава Минфина добавил, что уровень собственных доходов страны на 12 апреля составил 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, фиксируются темпы роста в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года. Объем роста составил 21%.

Владимир Делба оценил финансовую ситуацию в стране как стабильную.

"По-прежнему в части использования средств бюджета остается приоритетным финансирование мероприятий, связанных со здравоохранением. В первом квартале года стартовало финансирование отдельного мероприятия, предусмотренного бюджетом, по борьбе с COVID-19. Общий объем годовой программы – 50 миллионов рублей. Реализуются и прочие программы Минздрава, финансируются текущие заявки медучреждений по мере потребностей и доходного потенциала. Уровень финансирования потребностей в этой сфере превышает 90%", - рассказал Делба.

Всего в Абхазии около 47 тысяч получателей пенсионных выплат, 30 тысяч из них получают российскую пенсию.

Пенсии и пособия только от Пенсионного фонда республики получают около 17 тысяч человек. Из них около восьми тысяч человек - получатели абхазских пенсий по возрасту. Возвращение к обслуживанию через банкоматы коснется 17 тысяч человек, получающих выплаты только от ПФА.