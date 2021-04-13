Аслана Цкуа освободили из-под домашнего ареста

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Сухумский городской суд освободил Аслана Цкуа из-под домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, об этом сообщается на сайте суда.

Бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа обвиняется в пособничестве в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

По версии стороны обвинения, главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба для нецелевой растраты государственного имущества и оказания незаконных платных лабораторных исследований привлекли бухгалтера больницы Аслана Цкуа.

3 мая 2019 года Цкуа зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. После этого Гургулия заключил с Цкуа договор об оказании услуг, в соответствии с которым Республиканская больница безвозмездно обязалась осуществлять лабораторные исследования.

С 1 июля 2019 года по 21 января 2020 года Республиканская лаборатория использовала реактивы, которые были представлены фирмой Цкуа. В результате, по словам гособвинителя, пострадала репутация больницы, принижен авторитет сотрудников больницы и было амортизировано лабораторное оборудование на сумму 1 миллион 390 тысяч рублей.

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