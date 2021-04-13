"Нашествие нелегалов": кто мешает абхазским экскурсоводам работать

Абхазия готовится к туристическому сезону. Представители турсферы ждут большой наплыв гостей, составляют новые экскурсионные маршруты, улучшают программу старых, готовят и переаттестовывают экскурсоводов. Проблемы экскурсионной деятельности в республике обсудили в Парламенте во вторник 13 апреля.

Асмат Цвижба, Sputnik

Нечестная конкуренция

Абхазские экскурсоводы сталкиваются в республике с нелегальными "конкурентами". По словам представителей турсферы, в наиболее популярных у путешественников местах незаконно проводят экскурсии "гастролеры" из России, количество которых ежегодно увеличивается.

"Половина экскурсий сегодня проводят нелегальные экскурсоводы, неофициальные фирмы, которые не платят налоги. Помимо того, что в бюджет не попадают деньги, преподносится информация, которая не совпадает с действительностью, многие даже не знают, что у Абхазии много лет было свое государство", - рассказал председатель "Профсоюза экскурсоводов Абхазии" Дмитрий Габлия.

Но выявить нарушителей довольно сложно. По словам Габлия, весь маршрут экскурсоводы могут рассказывать программу, сидя в машине, а на самом туробъекте даже не выйти из автомобиля, чтобы не вызывать подозрений.

По мнению Габлия, нужно внести изменения в законодательство Абхазии, ввести санкции и учесть пункт, что экскурсионной деятельностью могут заниматься только граждане Абхазии.

Историк Белла Джинджолия готовит экскурсоводов для принятия на работу. Много лет она сама работала в этой профессии, по ее словам, экскурсоводы Абхазии пытаются объяснить гостям, почему многие объекты, здания, достопримечательности республики находятся в непрезентабельном виде. Местные специалисты рассказывают об истории Отечественной войны, экономической блокаде и других сложностях, с которыми пришлось столкнуться государству в современной истории, в то время как "пришлые" "прикрывать" то, что видно, не станут.

"Многие из них побывали в других странах, в частности у наших соседей (в Грузии- ред.) и приезжают в Абхазию с предвзятым отношением. Если раньше мы сталкивались с поколением, которое уже побывало в Абхазии, знает историю, то сейчас приезжает молодое поколение, которое хочет посещать разные маршруты, но при этом ничего не знает о республике, только то, что слышали посредством интернета", - сказала она.

Также, по словам экскурсоводов, многие нелегалы возят туристов в места, которые небезопасны для посещения - заброшенные дома или здания, которые практически разваливаются. Если в ходе таких туров с гостями на территории Абхазии что-то случится, никому об этом не будет известно, к тому же, это нанесет репутационный удар по туристическому статусу республики, считают специалисты.

Не поймаешь

Министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба отметил, что, действительно, сложно выявить, везет ли водитель минивена из России в Абхазию людей на экскурсию или просто перевозит людей по другим целям.

"Перед поездкой они так готовятся, что пассажиры знают имя водителя, его родословную и представляется его другом. Это выгодно, потому что они дешевле предоставляют услуги, чем фирмы, на которые вы работаете", - объяснил он.

По мнению Хишба, необходимо в разы увеличить штрафы за нелегальные экскурсии. Сейчас он составляет всего 1800 рублей – эту сумму экскурсовод может заработать за одну поездку.

Экскурсоводы считают, что пресекать нелегальные экскурсии нужно уже на абхазо-российской границе. Однако, по словам заместителя председателя Государственного таможенного комитета Алиаса Лабахуа, у пограничников и таможенников по закону нет права останавливать машины и спрашивать, почему они несколько раз в день перевозят группу лиц. А нахождение дополнительной службы контроля на границе запрещено законом.

"Я вам сразу скажу, что выявлением и пресечением их (нелегальных экскурсоводов – ред.) мы заниматься не сможем. Чтобы ни у кого не было иллюзий. Если человек будет перемещать товар несколько раз в день, тогда он попадется. Но в этом случае граница вам помочь не сможет", - сказал он.

По словам Лабахуа, для решения проблемы можно за постом таможенного контроля поставить специальную службу контроля. Какую, пока не известно.

Начальник отдела Управления экономической безопасности МВД Абхазии Астанда Жиба, отметила, что даже, когда удавалось установить факт нелегальной экскурсии, и судом был вынесен штраф нарушителю, то платить этот штраф уже было некому – нарушитель уже уезжал за пределы Абхазии. Наказывать нелегалов без решения суда по закону нельзя.

По мнению депутата Алмаса Джопуа, если нет законных способов бороться с нелегальные экскурсиями, то нужно создать условия, чтобы таким экскурсоводам было невыгодно работать в Абхазии и все регистрировали бы свою деятельность.