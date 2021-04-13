"Пришо время созидать": Бжания представил нового и.о. главы Очамчырского района

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Очамчырского района нового исполняющего обязанности главы Беслана Бигвава во вторник 13 апреля, об сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания призвал жителей района в преддверии турсезона провести "генеральную уборку" территории, в особенности вдоль центральной трассы.

"Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты", - отметил Аслан Бжания.

Он напомнил, что в 2021 году Абхазия ожидает большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. К тому же в районе реализуется очень серьезный инвестиционный проект– база отдыха

По словам главы государства, в течение пяти лет не предусматривалось финансирование на очистку придорожной инфраструктуры, но тем не менее ее необходимо провести. Аслан Бжания также сообщил, что строительство вдоль трассы должно обязательно согласовываться.

"Должен быть единый стиль с национальным колоритом. Все что уже построено – изменить сложно, но отныне все строительные работы будут вестись по согласованию. Будет принята единая концепция по строительству вдоль трассы. Это не значит, что мы кому-то, что-то станем запрещать. Это означает, что мы подходим к этому вопросу вдумчиво", - отметил Аслан Бжания.

Глава государства заметил, что в районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта, которые могут привлечь инвесторов. При этом он подчеркнул, что

речь не идет о продаже земли, а об эффективном ее использовании.